In Barcelona start massabetoging tegen onafhankelijk Catalonië

De demonstratie gaat uit van de burgerbeweging Societat Civil Catalana (SCC), en is om 12 uur van start gegaan aan het Placa Urquinanona. "Laten we onze stemmen luid verheffen, wij zijn de zwijgende meerderheid", schreef SCC op Twitter.

Gisteren was er al een gelijkaardige optocht in Madrid, waar volgens de organisatoren 150.000 mensen aan deelnamen. Ook vandaag is de opkomst massaal. Niet alleen de Catalanen die tégen de afscheiding van hun regio zijn nemen deel. In heel Spanje zijn er mensen gemobiliseerd door de Partido Popular van premier Rajoy. Door hier massaal aanwezig te zijn willen zij een sterk signaal te geven tégen de onafhankelijkheid van Catalonië en vóór de Spaanse eenheid.

"Overal zie je Spaanse vlaggen, zelfs Europese en ook Catalaanse, weliswaar niet diegene die gebruikt wordt door de nationalisten", zegt VRT-journalist Mieke Strynckx vanuit Barcelona. "Daarmee willen ze natuurlijk aantonen dat Catalonië bij Spanje hoort." Er wordt ook luid gescandeerd om de arrestatie van de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont.



Naast de enorme betoging van Spaanse nationalisten/unionisten in Madrid kwamen gisteren ook tienduizenden mensen op straat op verschillende plaatsen in Spanje om te demonstreren voor vrede en dialoog.