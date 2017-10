U wil uw gsm bannen achter het stuur? U kan het nu ook plechtig beloven

Ook al beseffen we dat gsm'en achter het stuur gevaarlijk is, toch geven 2 op de 3 automobilisten in een onlinebevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) toe dat ze tijdens het rijden wel eens berichtjes lezen, verzenden of bellen met de gsm in de hand. Uit diezelfde bevraging blijkt dat 1 op 6 dat doet tijdens meer dan de helft van de ritten. Dat zijn vooral bestuurders tussen de 26 en 35, bedrijfswagenbestuurders, zelfstandigen en automobilisten die jaarlijks meer dan 30.000 kilometer rijden.

"Door onze fear of missing out lopen we een groot risico te missen wat voor onze neus in het verkeer gebeurt, met alle gevolgen van dien", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Daarom lanceert hij samen met de VSV een nieuwe campagne om de gsm achter het stuur te bannen.

Van 16 oktober tot 12 november zullen we er dan ook niet naast kunnen kijken. Langs de Vlaamse wegen komt er een affichecampagne waarop bestuurders te zien zijn die alle aandacht op de weg gericht houden, met daarbij een slogan 'Papa/Mama/Mijn lief heeft beloofd niet te gsm'en als hij/ze rijdt.' Ander campagnemateriaal zoals posters, Facebook-covers, e-mail-handtekeningen en banners kunnen via de website gedownload worden.

Op die website kunnen chauffeurs ook intekenen op een verbintenis om de gsm niet meer te gebruiken. Bij de lancering van de campagne vanmorgen stond de teller op 39. Een gelijkaardige actie om kinderzitjes in de auto veilig vast te klikken bereikte leverde bijna 9.000 engagementen op.