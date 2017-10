Nieuwe Gentse rector wil meer kleur in de aula brengen

Op 1 oktober is Van de Walle al aan zijn taak begonnen, voor een periode van vier of, in geval van een tweede ambtstermijn, acht jaar. De nieuwe rector heeft plannen. Maar hij wil tijdens een speciale uitzending van "De ochtend" op Radio 1 naar aanleiding van de festiviteiten bij de 200ste verjaardag van de Gentse universiteit, samen met zijn voorgangster Anne De Paepe, ook nog even terugblikken op die moeilijke en moeizame verkiezingsprocedure.

Het heeft te lang geduurd

Anne De Paepe beaamt: "Geen enkele universiteit is te vergelijken met Gent. We zijn de enige van en voor de Vlaamse Gemeenschap. Pluralisme en diversiteit aan overtuigingen moeten er zijn. Naar de buitenwereld worden zo'n tegenstellingen altijd artificieel uitvergroot."

"Debat is essentieel voor onze universiteit. Van die hele strijd is niets blijven hangen" beweert Van de Walle. Hij geeft ook toe dat er een verschil in visie is tussen hem en De Paepe. "Maar we zijn altijd 'on speaking terms' gebleven. Gent, zowel de stad als de universiteit, zijn altijd al wat rebels geweest. We durven tegen de stroom ingaan en moeten dat blijven doen. Daar hoort debat bij. Maar nu aan het eind hebben we de rangen gesloten."

Van de Walle geeft toe dat de vaudeville rond de verkiezing van een nieuwe rector voor onrust op de universiteit heeft gezorgd. "Het had allemaal sneller mogen gebeuren", zegt hij. "Bij de evaluatie zullen we daar lessen uit trekken. We moeten nu het vertrouwen herstellen, de perceptie ten aanzien van de buitenwereld keren."

De boer op

Rik Van de Walle staat voor enkele belangrijke uitdagingen. "In de vorige eeuw hebben we een eerste democratisering gekregen van ons onderwijs. Nu zijn we dringend toe aan een tweede. Onze aula's zijn nog veel te wit. Daar moet verandering in komen. Het is een probleem voor alle universiteiten dat we ook niet alleen kunnen oplossen."

Diversiteit wordt een belangrijk thema de komende jaren. En de nieuwe rector beseft dat hij dit niet kan realiseren vanuit zijn kantoor. "We moeten de boer op: partnerschappen aangaan met scholen en jeugdbewegingen. De universiteit moet een weerspiegeling worden van wie en wat in de maatschappij leeft. En die is nu eenmaal veelkleurig geworden."

"Theoretisch staat de universiteit open voor iedereen", zo voegt Anne De Paepe eraan toe. "Wij moeten ervoor zorgen dat elke jongere ook op de juiste plaats terechtkomt."