"Als we vinden dat referendum niet fatsoenlijk kon plaatsvinden, laten we dan fatsoenlijk referendum organiseren"

Het politieke vraagteken dezer dagen: zal België de onafhankelijkheid van Catalonië erkennen als de Spaanse autonome regio die onafhankelijkheid uitroept. "Op basis van dit referendum zeker niet", is Patrick Dewael - fractievoorzitter voor Open VLD - duidelijk. Volgens hem heeft geen meerderheid van de Catalanen vorig weekend zich uitgesproken voor onafhankelijkheid. "Een referendum is een heel belangrijk instrument in een democratie. Hier is het niet goed gegaan."

Ook volgens CD&V-fractievoorzitter Servais Verherstraeten is er "hoe dan ook een probleem wat de wettelijkheid betreft". "Als je een referendum organiseert, moet het onderhandeld zijn. Dan moeten alle betrokken partijen het eens zijn over de wijze waarop en over de resultaten."

Peter De Roover van de N-VA, een partij die de Catalaanse onafhankelijkheid genegen is, vindt daarentegen dat de Catalanen een instrument ontnomen werd en legt de schuld bij de centrale Spaanse overheid. Hij vindt dat er dan signaal moet komen voor een nieuw referendum."Als wij hier vinden dat dit referendum omwille van een aantal redenen - vooral van Spaanse oorsprong - niet fatsoenlijk heeft kunnen plaatsvinden, dan is het tenminste een signaal om te zeggen "Laten we dan een fatsoenlijk referendum organiseren"."

Hoe dan ook moet er in dat geval bemiddeld worden tussen de Spaanse en de Catalaanse overheden. Maar volgens Barbara Pas van Vlaams Belang zijn we "dat stadium voorbij"."Rajoy (de Spaanse premier, nvdr.) heeft een unieke kans gemist. De enige uitweg is nog onafhankelijkheid."