Socialistische bond voert dinsdag actie: hier kan u hinder verwachten

Vooral het spoor zal getroffen worden. Vanaf maandagavond 22.00 uur zal de socialistische bond daar al staken, tot en met dinsdagavond 22.00 uur. De verwachting is dat zeker op de grote lijnen en in de grotere steden daardoor treinen uit zullen vallen of forse vertraging oplopen. Vanaf dinsdagochtend is ook hinder te verwachten bij het andere openbaar vervoer, dus bussen en trams, zeker in de grote steden.

Schoolverkeer kan daardoor moeilijker worden, hoewel er in de scholen geen stakingen zijn. De socialistische bond plant in het onderwijs alleen sensibiliseringsacties. Wel kunnen stedelijke centra voor kinderopvang dicht blijven. Bij de lokale besturen kunnen ook soms loketdiensten gesloten zijn. Ook zijn er acties te verwachten bij de stadsreiniging in de grote steden.