Dode tuimelaar aangespoeld in Middelkerke

Het was het Museum voor Natuurwetenschappen dat de stranding gemeld heeft. Het gebeurt vrij zelden dat een tuimelaar strandt aan onze kust: de vorige keer was in 2016 in Oostende, daarvoor was het al geleden van 1990 volgens het museum.

De tuimelaar (Tursiops truncatus) is de meest bekende dolfijn omdat hij het vaakst in zeezoogdierenparken en dolfinaria gehouden wordt, en ook vaak voorkomt in films en tv-programma's. Flipper was bijvoorbeeld een tuimelaar.



De tuimelaar komt in al de gematigde, subtropische en tropische zeeën ter wereld voor, maar in de Noordzee, de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee doet de soort het minder goed. Tot de tweede helft van de 20e eeuw was de tuimelaar een inheemse soort in Nederland, maar na het afsluiten van de Zuiderzee verdween de soort rond 1960 uit de Nederlandse wateren. Ook voor de Belgische kust duiken tuimelaars slechts sporadisch op.