In Frankrijk wordt dit jaar veel minder wijn gemaakt. Men schat dat het zo'n 19% minder zal zijn dan vorig jaar. Reden is het slechte klimaat en dan vooral de vorsttemperaturen in de lente. De Jura is de streek die het meest is getroffen, daar daalt de wijnproductie met de helft.



Er zijn maar 2 wijnstreken die tegen de trend ingaan, de Val de Loire en Beaujolais-Bourgogne, daar is de productie gestegen.