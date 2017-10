Hans Bonte: "We hebben een volwaardige Vlaamse rechtbank nodig"

Hans Bonte, de SP.A-burgemeester van Vilvoorde, haalt in De Zondag zwaar uit naar het veiligheidsbeleid. Zo ijvert hij onder meer voor een aparte Vlaamse rechtbank in Brussel. Bonte is daarvan overtuigd nadat de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank de dader van een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in zijn stad in maart voorlopig had vrijgelaten.