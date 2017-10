Kim Jong-un benoemt zus en vertrouwelingen in machtigste orgaan van regime   

Er waren nog opvallende benoemingen in het politburo. Zo komt ook minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho in dat buro. Hij had onlangs de Amerikaanse president Donald Trump beledigd. Er is ook een zitje voor Kim Jong-sik en Ri Pyong-chol, twee toplui van het omstreden raketprogramma van Noord-Korea.

Belangrijker is evenwel de benoeming van zijn 28-jarige zus Kim Yo-jung tot lid van het politburo, het hoogste cenakel van de macht in Noord-Korea. Zij was tot nu toe een topvrouw van het propaganda-instituut van de partij. De Verenigde Staten heeft begin dit jaar sancties tegen haar uitgevaardigd wegens "betrokkenheid bij schendingen van de mensenrechten".

Kim Jong-un kondigde de benoemingen aan in een bijeenkomst voor het centraal comité van de Arbeiderspartij, de eenheidspartij van het stalinistische regime in Noord-Korea. In zijn speech noemde hij ook de kernwapens "een machtige afschrikking" om de Noord-Korea te verzekeren.

De Kim-dynastie rond de nieuwe leider

Even opvallend is dat de jongere zus van Kim in het politburo haar tante Kim Kyung-hee vervangt. Zij was de zus van Kim Jong-il, de vader van de huidige leider, en had veel invloed tijdens diens bewind en zou na diens dood in 2011 samen met haar echtgenoot de opvolging door de jonge Kim verzekerd hebben. Sinds haar echtgenoot in 2013 geëxecuteerd werd, was de ster van de tante (hier boven) fors gaan tanen.

Het lijkt wat op royalty, maar de familie van Kim is nu al drie generaties aan de macht in Noord-Korea. De wijzigingen in het politburo wijzen erop dat de 33-jarige leider Kim Jong-un zijn macht wil consolideren. Niet enkel familie is daarbij belangrijk, maar hij versmalt ook zijn machtsbasis binnen de dynastie tot zijn nauwste familieleden. De tante dus weg en de zus in de plaats. Volgens sommigen past de moord op zijn halfbroer Kim Jong-nam eerder dit jaar in Maleisië in die strategie.

Kim Jong-un vreest "regime change" door de VS, maar naar verluidt ook door de "bondgenoot" China, dat de provocaties door Pyongyang nu even zeer beu begint te raken, weliswaar wegens andere redenen dan de VS of Japan. Omdat de Kim-familie en het regime nauw verweven zijn, zouden minder vertrouwde familieleden door China beschouwd kunnen worden als "alternatieve leiders" in Noord-Korea.