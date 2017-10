Leuvense zonnewagen na 1e dag op 6e plaats in WK

De Belgen wonnen de kwalificaties, waardoor ze op de 1e dag als eersten van start konden gaan in Darwin. De verwachtingen waren hooggespannen, maar bij de eerste controlestop in Katherine bleek dat de ultralichte eenzitter te veel verbruikte. Dat kwam door een slepend achterwiel. Het duurde een kostbaar kwartier voor het euvel was opgelost.

De Punch Two legde uiteindelijk op zijn eerste dag in de race 588 kilometer af, aan een gemiddelde van goed 77 kilometer per uur, alleen aangedreven door de zon.

Op dit ogenblik rijdt een Nederlandse wagen op kop, voor een Japans en Australisch team. De wedstrijd duurt tot donderdag.