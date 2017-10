Mario Vargas Llosa: "Nationalisme heeft rijke geschiedenis van oorlogen, bloed en lijken"

Vargas LLosa had weinig verzoenende taal over voor de Catalaanse separatisten aan het einde van de massabetoging in Barcelona deze namiddag. Hij waarschuwde: "Passie kan gevaarlijk zijn wanneer ze fanatisme en racisme aanwakkert. De ergste is de passie van het nationalisme."

"Spanje mag door separatisten niet afglijden naar derdewereldland"

Wie is Mario Vargas Llosa?

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, geboren in Peru in 1936, kreeg in 1993 de Spaanse nationaliteit. De gewezen Spaanse Koning Juan Carlos I benoemde hem in 2011 tot Markies. In 2010 won hij de Nobelprijs voor Literatuur. Mario Vargas LLosa is één van de belangrijkste hedendaagse schrijvers van Latijns-Amerika, die zich geregeld mengt in het maatschappelijk debat. Als liberaal was hij in 1987 zelfs kandidaat voor het presidentschap in Peru.

De schrijver woont al jaren afwisselend in Lima en Madrid en volgt de politieke ontwikkelingen in Europa met grote belangstelling. Hij heeft al meermaals zijn angst uitgedrukt voor het aanwakkerend nationalisme en de vreemdelingenhaat op het oude continent.