Moordverdachte Madsen zwijgt over vondst hoofd en benen Kim Wall

Kim Wall verdween twee maanden geleden, tijdens een tocht met een experimentele duikboot van de Deense uitvinder Peter Madsen. Die heeft tegen de onderzoekers altijd gezegd dat Wall in zijn duikboot overleden was na een ongeval, en dat hij haar een graf op zee gegeven had.

Volgens hem heeft ze een luik op haar hoofd gekregen, toen ze met hem meeging in zijn duikboot om er een reportage over te maken. Maar de politie hecht weinig belang aan de versie van Madsen. Zeker niet nadat vrijdag het hoofd en de benen van de journaliste bij een zoekactie in de baai van Køge, ten zuiden van Kopenhagen, gevonden werden.

De benen zaten in een plastic zak, samen met kleren van de journaliste. Kort daarna vond de politie ook het hoofd. De resten waren verzwaard met metaal, om ze te laten zinken. In augustus was in dezelfde baai al het bovenlichaam van de vrouw gevonden.