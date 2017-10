Nahima Lanjri, armoededeskundige CD&V, ontgoocheld over Zuhal Demir

Voor Nahima Lanjri is het duidelijk: de Europese normen voor armoedebestrijding staan in het regeerakkoord en moeten dus worden uitgevoerd. Dat akkoord over armoedebestrijding kwam er na lang en moeizaam onderhandelen. Achteruitkrabbelen is geen optie, zegt Lanjri. Een veel te groot aantal Belgen leeft onder de armoedegrens. Heel wat kinderen, alleenstaande vrouwen, zieken en oudere werklozen zijn de eerste slachtoffers. Hen helpen is een prioritaire taak van de overheid.