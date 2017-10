Twee dagen offline geweest? Zo bent u weer helemaal mee

Hele weekend lang manifestaties in Spanje

Een week na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië, is de rust in Spanje nog altijd niet teruggekeerd. Zo kwamen zaterdag op verschillende plaatsen in de Spaanse hoofdstad Madrid duizenden mensen bijeen om te protesteren tegen de plannen van Catalonië om zich af te scheiden. Anderen riepen om dialoog tussen Madrid en Barcelona. Ook in Barcelona weerklonk de roep om dialoog, zo riepen de organisatoren van "#Hablamos?" op om witte kledij te dragen als tegen van vrede.

Play knop

Zondag kwamen er in Barcelona opnieuw honderdduizenden mensen op straat. "España unida, jamás será vencida" ("Het verenigde Spanje zal nooit verslagen worden") was de slogan waarmee de betogers hun boodschap duidelijk maakten: Spanje moet één blijven. Volgens de organisatoren bracht de manifestatie 950.000 mensen op de been, de politie hield het op 350.000 mensen.

Play knop

Onze experten zochten dit weekend ook naar antwoorden op de vraag: "Wat als Catalonië wel degelijk onafhankelijk wordt?" Hebben we dan binnenkort visa nodig als we een citytrip Barcelona willen ondernemen? In welke competitie zal FC Barcelona dan spelen? En wordt de cava dan duurder? Antwoorden vindt u hier.

Historisch: Nina Derwael wint eerste WK-medaille in Belgische turngeschiedenis

Nina Derwael heeft als eerste Belgische een medaille behaald op een toestelfinale op een WK, meer bepaald op de finale van de brug met ongelijke leggers. Ze verbeterde daarbij ook haar persoonlijk record. Geniet hieronder van haar bronzen oefening.

Hoofd en benen van vermoorde journaliste Kim Wall gevonden

De Deense politie heeft het hoofd en de benen, alsook kleren van de Zweedse journaliste Kim Wall gevonden. Wall verdween twee maanden geleden tijdens een tocht met een experimentele duikboot van de Deense uitvinder Peter Madsen. Madsen zelf zwijgt over de vondst van het hoofd en de benen van Wall. Nochtans is de vondst van groot belang. Volgens Madsen heeft Wall een luik op haar hoofd gekregen, toen ze met hem meeging om een reportage over zijn duikboot te maken. Maar volgens de politie zijn er geen verwondingen op haar hoofd gevonden, wat dus het verhaal van Madsen lijkt tegen te spreken.

AP

Rode Duivels blijven ongeslagen in WK-kwalificatiecampagne

De Rode Duivels wonnen zaterdagavond de match tegen Bosnië-Herzegovina met 3-4. Ze blijven daardoor ongeslagen in hun WK-kwalificatiecampagne. De match was enorm spannend: zo stonden de Belgen halfweg 2-1 achter, maar ze vochten terug. Als ze ook dinsdag winnen tegen Cyprus, zijn de Belgen reekshoofd bij de loting voor het WK in December.

Burenruzie in Brugge loopt flink uit de hand: dwangsom van 300.000 euro geëist

In de Vondelstraat in Brugge woedt al jaren een heftige burenruzie. Inzet waren zes bomen die enkele buren hinderden. In 2013 besliste de rechter dat de bomen verwijderd moesten worden. Voor elke dag dat dat niet gebeurde, gold er een dwangsom van 1.000 euro. Hoewel de bomen intussen verwijderd zijn, is de dwangsom wel opgelopen tot 300.000 euro. De man deed bij VRT NWS zijn verhaal.

Play knop

Geert Bourgeois over collaboratieverleden van vader en verleden als bouwvakker