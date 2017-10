"Kamerdeur schutter in Las Vegas was als Zwitserse kaas", vol met kogelgaten

Het ging niet om een gespecialiseerd team, wel om een toevallige ontmoeting van twee agenten van de lokale hondenbrigade, een politiedetective en een agent van een antiterreureenheid.

De agenten kwamen toevallig bijeen in de chaos die losbarstte nadat Stephen Paddock vanuit het Mandalay Bay Hotel was beginnen te schieten op de 22.000 bezoekers van een muziekfestival. Toen ze hoorden dat de schutter op de 32e verdieping zat, besloten ze samen naar zijn kamer te rennen.

Een veiligheidsagent van het hotel was hen voor en probeerde de kamer binnen te dringen. Daarop hield Paddock op met het beschieten van de festivalgangers en opende hij volop het vuur op de agent, die gewond raakte aan het been.

Intussen waren de vier politieagenten doorheen een barricade in de traphal tot bij de deur van de kamer van Paddock geraakt die "eruit zag als Zwitserse kaas", vol kogelgaten dus. Ze konden explosieven aanbrengen en de deur wegblazen.

Toen ze in de kamer kwamen, had Paddock zichzelf echter doodgeschoten. De kamer lag wel vol met vuurwapens en munitie, laptopcomputers, telefoons en apparatuur voor bewakingscamera's waarmee hij de gangen in het hotel in de gaten kon houden. Paddock had de aanslag dus duidelijk heel goed voorbereid, maar nog altijd is er geen duidelijkheid over zijn motieven.

Het gaat om de bloedigste schietpartij uit de Verenigde Staten met 60 doden en meer dan 500 gewonden.