Asterix en Obelix reizen door Italië in nieuwe album

Fans van Asterix kunnen 19 oktober in hun agenda aanstippen: die dag verschijnt "Astérix et la transitalique" ("Asterix en de race door de laars"), het 37e album in de stripreeks Asterix. Vandaag is het in Parijs aan de pers voorgesteld.

In "Astérix et la transitalique" nemen Asterix en Obelix deel aan een wagenren die hen op tal van plekken in Italië brengt. Daarbij ontmoeten ze verschillende andere "nationaliteiten" die aan de wedstrijd deelnemen, zoals Bretoenen, Gothen, Picten en Feniciërs.

De tekeningen zijn van de hand van Didier Conrad. Jean-Yves Ferri schreef het scenario. Eerder maakten ze samen de albums "Astérix chez les Pictes" ("Asterix bij de Picten") en "Le papyrus de César" ("De papyrus van Caesar").