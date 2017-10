Belg Ronnie Leten voorgedragen als voorzitter Ericsson

De 60-jarige Leten wordt door het nominatiecomité van Ericsson naar voren geschoven als nieuwe bestuursvoorzitter, in opvolging van Leif Johansson. "Het nominatiecomité gelooft dat Ronnie Leten de juiste persoon is om voorzitter te worden van Ericsson. Hij heeft ervaring en competenties die het bedrijf ten goede zullen komen", zo staat in een persbericht. Zijn nominatie komt op de tafel van de jaarlijkse algemene vergadering in 2018.