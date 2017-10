Belgen klimmen naar 5e plaats op World Solar Challenge

Het Punch Powertrain Solar Team bleef vandaag gespaard van technische problemen en kon opklimmen van de 6e naar de 5e plaats. Na een rit van 626 kilometer bereikte de zonnewagen van de KU Leuven, de Punch 2, het stadje Barrow Street. Daar is het kamp opgeslagen om morgenvroeg verder te trekken.

Na 2 dagen is er al 1.210 kilometer gereden, aan een gemiddelde snelheid van 76 kilometer per uur. Het Nederlandse team van de universiteit van Delft staat voorlopig aan de leiding met een voorsprong van bijna een uur op de Belgen. Het Japanse team staat 2e. Op de voorlopig 3e plaats staat het Nederlandse team van de universiteit van Twente.

Het Belgische team is gisteren als eerste gestart aan het kampioenschap maar verloor meteen 6 plaatsen door problemen met één van de wielen. Vandaag is er 1 plaatsje gewonnen, maar er moet nog zo’n 1.800 km geracet worden, dus alles is nog mogelijk.

Vanaf morgen het geheime wapen inzetten?

Het weerbericht voor de komende dagen voorspelt veel meer bewolking waardoor de auto’s trager zullen moeten rijden en strategische beslissingen belangrijk worden. De zonnewagens rijden volledig op zonne-energie. De teams moeten inschatten of ze tijdens bewolking beter sneller rijden zodat ze snel terug in de zon kunnen rijden. Of dat ze beter trager rijden om energie te sparen.

“We moeten nu vooral onze eigen race rijden”, zegt mechanica-consultant Jens in een filmpje op Facebook. “De komende 3 dagen worden superbelangrijk. We zullen moeten kijken hoe we het efficiëntst kunnen rijden. Iedereen zal zijn strategie moeten aanpassen.”