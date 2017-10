Franse acteur Jean Rochefort is overleden

Rochefort overleed in de nacht van zondag op maandag. Hij was sinds augustus al opgenomen in een ziekenhuis in Parijs. Rochefort speelde in 150 films, maar maakte eerst naam in het theater. Pas in de jaren 60 brak hij door met films als "Cartouche" en "L'Héritier".



Rouchefort won tijdens zijn lange carrière drie Césars: voor "Que la fête commence" (1976), "Le crabe-tambour" (1978) en in 1999 een ere-César voor zijn hele carrière.

Rochefort was ook gecast als het titelpersonage in "The man who killed Don Quichote", van Monty Python-regisseur Terry Gilliam, maar na 19 jaar van mislukte opnames werd hij uiteindelijk vervangen.