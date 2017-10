Dove racistisch? “Een geval van beeldmanipulatie”

Dove plat op de buik

Ben Caudron, technologiedocent bij de Erasmushogeschool Brussel vindt de reactie van Dove compleet fout: “Het zou me niet verbazen als achter de op sociale media circulerende foto uit het filmpje bewuste manipulatie zit. Iedereen kan tegenwoordig aan beeldmanipulatie doen. Maar veel mensen hebben het jammer genoeg snel opgepikt. Waarschijnlijk zelfs mensen die Dove gebruiken. Er is vermoedelijk paniek uitgebroken bij de producent. Ze zijn dan maar meteen plat op de buik gegaan.”

Fake news

Caudron vindt deze case een treffend voorbeeld van hoe we nog altijd niet weten om te gaan met sociale media: “Dove had adequater moeten reageren. Het is een voorbeeld van hoe bedrijven en alle traditionele communicatoren niet weten hoe ze moeten reageren op de snelheid waarmee de dingen gaan op sociale media. Dove had beter een duidelijke uitleg gegeven bij hun campagne en even hard van leer moeten trekken. Maar ze hadden klaarblijkelijk de durf niet.”

Ben Caudron hoopt dat mensen na weer zo’n bedrieglijke case tot inzicht komen: “Dit komt aardig in de buurt van fake news. Het is een troost dat het allemaal niet zo lang zal blijven hangen. Bij wijze van spreken: morgen liggen de aardappelen op je krant. Maar toch één belangrijke conclusie: één beeld liegt meer dan duizend woorden.”