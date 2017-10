Eurogroep neemt afscheid van Wolfgang Schäuble

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble neemt vandaag voor het laatst deel aan een vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone, de zogenoemde Eurogroep. De voorbije acht jaar speelde hij een hoofdrol in de eurocrisis. Schäuble kreeg het verwijt dat zijn nadruk op besparingen nefast was voor de Griekse economie. Zelf vindt hij dat de eurozone er nu sterker voor staat dan vroeger. Van zijn collega's in de Eurogroep kreeg hij een Europese vlag, met hun handtekeningen erop. De 75-jarige Schäuble wordt binnenkort voorzitter van het Duitse parlement.