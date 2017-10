Europalia richt de schijnwerpers op Indonesië

Liefhebbers van Indonesië kunnen de volgende maanden op verschillende plekken in binnen- en buitenland hun hart ophalen: nog tot en met 21 januari volgend jaar staat het land centraal in Europalia, het kunstenfestival dat sinds 1969 om de twee jaar de schijnwerpers op een ander land richt.

1. Ancestors & Rituals

Morgen gaat Europalia officieel van start met de opening van Ancestors & Rituals, een tentoonstelling over voorouders en de rol die ze spelen in de veelzijdige Indonesische cultuur, van Sumatra tot Papoea. Koning Filip en koningin Mathilde zullen de expo in Bozar officieel inhuldigen. Nadien is ook het brede publiek welkom en dit tot en met 14 januari.

2. Power and other things

Net als vele andere landen heeft Indonesië enkele donkere bladzijden achter de rug. Die staan centraal in Power and other things, een tentoonstelling die van 18 oktober tot en met 21 januari eveneens in Bozar loopt. De expo behandelt vaak gruwelijks episodes zoals de uitwassen van het Nederlandse koloniale tijdperk, de Japanse bezetting of de anticommunistische zuivering van de jaren 60 die honderdduizenden mensen het leven kostte.



3. The Flower Girls

Dansen op Indonesische rock 'n roll uit de jaren 60 en 70: het kan in Les Brigittines in Brussel op 21 oktober. Die avond brengen The Flower Girls een eerbetoon aan Dara Puspita, een rockgroep uit de jaren 60. Ze brengen hun grootste hits met dezelfde rauwe en brutale energie.



4. Moondog for Gamelan

Op 26 oktober geven Iwan Gunawan en Stefan Lakatos het beste van zichzelf in de Ancienne Belgique met Moondog for Gamelan. Daarbij halen ze het Indonesische percussie-instrument de gamelan uit zijn traditionele context en gebruiken ze het om werk van de Amerikaanse excentriekeling Moondog ten berde te brengen.



5. Ayu Utami