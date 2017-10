Hoe hebben 30 proefpersonen 4 weken in quarantaine doorstaan? Kijk mee binnen in Poliopolis

Drijfveer

Voor hun deelname aan de eerste fase van de studie zijn de 30 Nederlandse proefpersonen (18-50 jaar) op medisch en psychisch vlak gescreend door een team van de Antwerpse universiteit. Belgen zijn er niet, want ze zijn tijdens hun jeugd met een ander poliovaccin ingeënt. De meeste proefpersonen nemen deel aan de studie voor het geld, maar Max wilde ook iets doen voor de wetenschap. Rob liet z’n vaderhart spreken en Vincent kreeg vooraf kritiek te slikken, omdat hij z’n lichaam ter beschikking stelde van de wetenschap.

Play knop

Zoet als honing

Voor ze in quarantaine gaan, wordt de bagage van de proefpersonen aan de ingang van het containerdorp gecontroleerd op drank, drugs en wapens. Ze moeten ook een gedragscode onderteken. Eens dat gebeurd is, worden ze toegelaten tot Poliopolis. Na een medische controle krijgen ze het test-vaccin toegediend en dat heeft volgens Max een herkenbare smaak.

Play knop

Stoelgang

Polio verspreidt zich hoofdzakelijk via de stoelgang. Om te kunnen onderzoeken op welke manier het virus zich ontwikkelt in de stoelgang van de proefpersonen, moeten ze dagelijks een staal afstaan. Gino toont ons hoe dat moet.

Play knop

Naar Atlanta

De stoelgang wordt in het aangrenzend lab klaargemaakt voor verscheping naar de “Centers for Disease Control and Prevention” in het Amerikaanse Atlanta. Voor ze de deur uitgaan worden de potjes langs de buitenkant ontsmet en in een doos met ijs gelegd. Nadien mag Els, een lid van het medisch team, de stoelgangstalen meegeven met de koerier.

Play knop

"Shedden"

Zolang er poliovirus in de stoelgang van de proefpersoon aanwezig is, zegt men dat die aan het “shedden” is. Stoelgang moet zowat het meest gebruikte woord zijn in Poliopolis. Er worden voortdurend grapjes over gemaakt, volgens Gino en Rob.

Play knop

Studentikoze sfeer

De proefpersonen nemen ook een aantal huishoudelijke taken op zich. Daar wordt een schema voor opgesteld. De 15-koppige groep, die 13 mannen en 2 vrouwen telt, lijkt goed op elkaar afgestemd. Er zijn weinig spanningen merkbaar en de sfeer in deze groep zit goed.

Play knop

Bezigheidstherapie

Om de verveling tegen te gaan worden verschillende activiteiten georganiseerd in Poliopolis, zoals fitness, yoga en een barbecue-workshop. De proefpersonen steken zelf een heus tafeltennistornooi in elkaar en ze feesten ook, want er zijn jarigen.

Play knop

Heimwee

Ondanks alles slaat de heimwee bij momenten toe, zeker bij de proefpersonen met een gezin of partner. Tweemaal per week zijn er psychologen in huis, bij wie ze hun hart kunnen luchten. Saar is één van hen. Ook de aanwezige begeleider, die wekelijks gewisseld wordt, blijkt een grote steun voor de deelnemers. En na 28 dagen volgt een blij weerzien met vrienden en familie.

Play knop

Naar het hotel

Toch mag niet iedereen naar Nederland terug eens de quarantaine erop zit. Ongeveer de helft van de groep is nog aan het “shedden”, zoals Max en Marlon. Ze worden ondergebracht in een nabijgelegen hotel en krijgen een draagbaar chemisch toilet mee, zodat hun uitwerpselen niet in de riolering terechtkomen. Ze blijven ook stoelgangstalen afleveren ter controle. Intussen wordt Poliopolis grondig ontsmet.

Play knop

De rode lijn

Poliopolis is ingedeeld in een groene en rode zone. De groen zone, zoals het eerste deel van de ingang bijvoorbeeld, mag je zonder extra beschermingskleding in. De rode zone mag je enkel betreden als je een boostervaccin tegen polio hebt gekregen, zodat je voldoende immuun bent tegen de ziekte én als je de juiste beschermingskleding draagt. Een groene en rode lijnen bakenen de zones zorgvuldig af.

Play knop

Witte overalls, douchevrees en andere ongemakken

De manier waarop we als ploeg (journalist, cameraman en klankman) moesten werken in Poliopolis was behoorlijk uniek. Niet alleen droegen we speciale beschermingskleding -wat niet altijd even handig werken was-, maar we mochten ook niet eten of te drinken in het containerdorp. Een bezoek aan het kleinste kamertje was evenmin toegelaten. Deze regels golden voor alle medewerkers van Poliopolis.

Play knop