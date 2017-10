U mijdt de komende dagen maar beter het Herrmann Debroux-viaduct

Tijdens een controle vorige week ontdekten ingenieurs dat er problemen zijn met de betonstructuur van het viaduct. Uit voorzorg werd een deel van de brug afgesloten voor het verkeer. Er werden stalen genomen van het beton. Die worden nu onderzocht, en de resultaten zullen er ten vroegste woensdag zijn. Zo lang blijft het viaduct preventief afgesloten.

Het Herrmann Debroux-viaduct is een cruciaal punt voor het pendelverkeer naar en van Brussel. Elke werkdag rijden er in elke richting 25.000 voertuigen over, vooral verkeer dat van de E411 uit Namen komt. Er kan dus de komende dagen veel hinder zijn in de buurt.

Brussel Mobiliteit raadt aan om de omgeving van het viaduct te mijden, en om te rijden via de Brusselse ring en afrit Tervuren. Die waarschuwing staat ook op de dynamische infoborden op de ring, en op de snelwegen E411 en E40 naar Brussel.