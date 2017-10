De reiziger kan niet rechtzetten wat de regering verzuimt te doen: de ACOD vergist zich dan ook van vijand

TreinTramBus is helemaal niet gelukkig met de actie van de ACOD, deze staking schiet zijn doel voorbij, want de gemiddelde pendelaar ondergaat zo'n dag als een regenbui in de herfst, het schijnt er nu eenmaal bij te horen. Voor de onregelmatie gebruikers of niet-gebruikers is de staking niet bevorderlijk voor het imago van het openbaar vervoer.





Kapot besparen

Tegelijk hebben we enig begrip voor hun frustratie. Het enige wat deze regering al drie jaar lang tegen de overheidsdiensten zegt is: bespaar, want jullie zijn te duur. Maar een beheerscontract, investeringsplan of langetermijnvisie voor de NMBS ontbreekt. Na drie jaar nog steeds.

Je zou van minder de moed verliezen. Helaas kan de reiziger niet rechtzetten wat de politiek verzuimt te doen en vergist de ACOD zich natuurlijk van vijand.

Bij De Lijn is de situatie identiek: de Vlaamse Regering heeft het alleen over kostendekking en toont geen enkele ambitie, Open VLD saboteert bij monde van minister Maggie De Block een mogelijke besparing op de RSZ-bijdragen van 18 miljoen/jaar die het verschil kan maken tussen een beetje ademruimte of nog verder de zaak kapot bezuinigen.

Eigen boezem