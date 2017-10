Reizigers dagvaarden TUI Fly: "Aankomsttijd wordt veranderd om vergoeding bij vertragingen te omzeilen"

Een 80-tal reizigers heeft TUI Fly voor de rechter gedagvaard omdat de verwachte aankomsttijd op het ticket niet zou overeenstemmen met de reële verwachte aankomsttijd. "Het is uitsluitend op het ticket van de klant dat de vliegtijd anders is. De echte aankomsttijd wordt wel doorgegeven aan de de luchthavens en instanties als Belgocontrol", zegt Ralph Pais van Claim It, het bedrijf dat de passagiers vertegenwoordigt. Volgens Pais doet TUI dat om een schadevergoeding te omzeilen bij vertragingen. "Het is een venijnige manier om onder een betaling uit te komen. Passagiers hebben recht op die vergoeding."

Pais begrijpt dat vliegtuigmaatschappijen een kleine marge inbouwen. "Tien minuten of een kwartier toevoegen is oké voor ons, we begrijpen dat er factoren zijn waarvoor een marge moet ingebouwd worden. Maar het moet een beetje in verhouding zijn." Claim it overweegt nu om ook een klacht in te dienen voor oneerlijke marktpartijken.

TUI zelf benadrukt in een schriftelijke reactie aan VRT NWS dat er "maar één reële vluchtduur is". "De effectieve aankomsttijd van de vlucht wordt altijd vastgelegd in ons boekingssysteem en wordt vergeleken met de verwachte aankomsttijd op de tickets die 15 dagen voor vertrek worden geprint. De tijd op de tickets geldt als vergelijkingspunt omdat wettelijk gezien er geen recht op compensatie bestaat voor wijzigingen van méér dan 14 dagen voor vertrek." De luchtvaarmaatschappij benadrukt ook dat in de vakantieperiode vertragingen vaker voorkomen.