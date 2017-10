Republikeinse senator Corker: "Trump leidt het land op pad naar Wereldoorlog III"

Het lijkt alsof de Amerikaanse politiek zich enkel nog afspeelt op het twittertoneel. De voorbije uren ging het er hard aan toe tussen President Trump en senator Bob Corker uit Tennessee. Corker was een veiligheidsadviseur tijdens Trumps presidentscampagne, maar is steeds verder van hem af gaan staan. In een interview met The New York Times zegt Corker dat Trump met zijn bedreigingen tegen bepaalde landen "riskeert de VS op weg te zetten naar de Derde Wereldoorlog". "Hij maakt me ongerust en hij zou iedereen moeten ongerust maken die van ons land houdt", voegt hij eraan toe.

U-bocht na Trumps opmerkingen over Charlottesville

Bob Corker is een invloedrijke senator. Hij stond op de eerste rij om Vicepresident te worden. Als voorzitter van de buitenlandcommissie in de senaat heeft hij een belangrijkse stem in dossiers als Noord-Korea en Iran. Maar de uitlatingen van President Trump na het racistische geweld in Charlottesville deden hem afhaken. Corker zei toen dat Trump er nog niet in geslaagd was om zijn capaciteiten als President aan te tonen.

Later verhardde zijn toon nog. Zo noemde hij het Witte Huis een "dagzorgcentrum voor volwassenen" en zei hij dat Stafchef Kelly, Defensieminister Mattis en Minister van Buitenlandse Zaken Tillerson de enige bekwame mensen zijn in het Witte Huis. Ook in het interview met de The New York Times zegt Corker dat de stafleden elke dag hun best doen om Trump tegen zijn eigen instincten te beschermen.