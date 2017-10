Serviërs zijn boos na vrijspraak voor Bosnische krijgsheer Naser Oric

De 50-jarige Naser Oric en zijn medestander Sabahudin Muhic waren tijdens de oorlog jonge bevelhebbers van de Bosnische regeringstroepen (veelal moslims) in de enclave Sarajevo. Veel Bosnische moslims beschouwen hen als helden die er in slaagden om de enclave jarenlang te verdedigen tegen de Bosnisch-Servische milities van de berucht generaal Ratko Mladic.

Toen Srebrenica in de zomer van 1995 dan toch in handen viel van de Servische milities, hebben die er 8.000 moslimmannen en -jongens vermoord. Vrouwen konden vertrekken naar andere gebieden.

Volgens getuigen hebben echter niet enkel de Serviërs, maar ook de Bosniërs zich echter schuldig gemaakt aan moorden en mishandeling van gevangenen. Oric en Muhic stonden in Sarajevo terecht wegens het doodschieten van drie Servische krijgsgevangen, maar het hof heeft hen dus vrijgepleit. Ze werden in 2008 opgepakt in Zwitserland nadat Servië een arrestatiebevel tegen hen had uitgevaardigd, maar Bern weigerde hen aan dat land uit te leveren. Uiteindelijk was een rechtbank in de Bosnische hoofdstad Sarajevo bereid om hen te berechten.