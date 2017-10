Shania Twain (herkent u haar nog?) palmt Sportpaleis in volgend jaar

Twain scoorde in de jaren 90 hits met "That don't impress me much", "You're stille the one" en "Man! I feel like a woman!".



Met 90 miljoen verkochte albums is ze een van de best verkopende vrouwelijke country-artiesten. Eind september bracht ze "Now" uit en koppelt nu aan de plaat een Europese tournee. Haar laatste Europese tour, "Up!", dateert al van 2004.



Op 10 oktober staat de 52-jarige zangeres in het Sportpaleis en brengt naast nieuw werk ook haar klassiekers. De dag nadien doet Twain de Ziggo Dome aan in Amsterdam.