Franse luchtverkeersleiders staken: Belgische reizigers de dupe

De Ierse maatschappij sluit niet uit dat er nog vertragingen of schrappingen zullen bijkomen. Getroffen reizigers kunnen een terugbetaling vragen of een andere vlucht kiezen.

Brussels Airlines schrapt dan weer enkel bepaalde vluchten van en naar bestemmingen in Frankrijk: Parijs, Lyon, Nice en Toulouse. De betrokken reizigers werden op de hoogte gebracht en kunnen een andere vlucht nemen.

Voor bestemmingen in andere landen verwacht de maatschappij vertragingen, maar van annuleringen is op dit moment geen sprake. De reizigers worden via andere routes, niet over het Franse luchtruim, naar hun bestemming gebracht.