Verdachte aangehouden in zaak van verdwenen Nederlandse jonge vrouw

Faber was vertrokken voor een lange fietstocht, maar na het sturen van een selfie naar haar vriend werd er niets meer van haar gehoord. Met behulp van de gegevens van haar smartphone kon de route die ze genomen had bepaald worden en vlakbij de vijver in een park werden haar vermoedelijke fiets en haar jas gevonden. Maar van de vrouw zelf was geen spoor.