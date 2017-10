Waarom de ACOD niet aan de zijlijn kan blijven staan

De ACOD is een dergelijk asociaal overleg meer dan beu en weigert een verdere afbraak van de openbare diensten nog verder te ondergaan. Toch was voor onze sectoren in staking gaan geen voor de hand liggende keuze. Staken betekent immers dat we onze dienstverlening ten aanzien van de burger moeten opschorten.

De reactie die zo’n staking oproept is immens. Afgaande op bepaalde reacties zou je haast denken dat we dit land in het faillissement storten. Ook de analyses van sommige journalisten en commentatoren zijn bijna grotesk. Ze nemen klakkeloos de propaganda van deze regering over en kijken niet verder dan hun neus lang is.