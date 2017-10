Zo verloopt een doktersconsultatie via een smartphone-app

Het begint vrij simpel: u downloadt de applicatie "ViViDoctor" op uw smartphone, u maakt een account aan en daarna kunt u virtueel op consultatie bij de dokter. "80 procent van de algemene consultaties kan perfect via video verlopen", vertelt initiatiefnemer Sidar Ok aan VRT NWS. Bij keelpijn zet u het lampje van uw smartphone op en schijnt u in uw keel. "Ik doe dan mijn mond open en alles is zichtbaar." (lees verder onder de video)

Play knop

Naast gewone consultaties bij de huisarts, kunt u ook terecht bij specialisten. Een van die specialisaties is wondzorg. Onze Franstalige collega's van de RTBF gingen langs bij een Vlaamse wondverzorger die consultaties doet via de applicatie. Hij toont in onderstaande video hoe dat precies in zijn werk gaat. (lees verder onder de video)

Play knop

In theorie klinkt het allemaal goed, maar hoe werkt het in de praktijk? Wij hebben de hele voormiddag geprobeerd een dokter vast te krijgen via de app, maar steeds zonder resultaat. Geen enkele gewone huisarts, maar ook geen enkele specialist was beschikbaar voor een consultatie. We kregen telkens de melding "alle artsen zijn bezig". (lees verder onder de video)

Play knop

Goedkoop is het overigens niet. Een consultatie kost rond de 20 euro, een vraag stellen kost 3,50 euro. Daarvan wordt niets terugbetaald door het ziekenfonds. Bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is dan ook te horen dat ze betreurt dat dit initiatief is gelanceerd vooraleer er een wettelijk kader voor de terugbetaling is.