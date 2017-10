"Concessie Grote Moskee wordt opgezegd"

Binnenland Grote Moskee in Brussel gehuld in waas van mysterie: een antwoord op de vele vragen

Gisteren kwam de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen in ons land, met aanbevelingen over de Grote Moskee. De commissie raadde de regering aan om de overeenkomst tussen ons land en het - door Saudi-Arabië gefinancierde - Islamitisch Cultureel Centrum over de Grote Moskee in Brussel op te zeggen. Daar gaat minister Jambon nu op in.

De Grote Moskee wordt gefinancierd met Saudisch geld, en die financiering verloopt niet helemaal transparant. Bovendien wordt de moskee beschouwd als een broeihaard van extremisme, onder meer de veiligheids- en inlichtingendiensten. De regering wil nu meer grip krijgen op de moskee. De Grote Moskee zou voortaan uitgebaat moeten worden door een officieel erkende instelling die meer gematigde stromingen van de islam vertegenwoordigt. Hoe dat er precies zal uitzien, moet de regering nog bekijken.

Lees ook: Onderzoekscommissie raadt aan om contract over Grote Moskee op te zeggen: "Banden met Saudi-Arabië doorbreken"