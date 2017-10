Topactrices vormen front: "Zelf niet aangeraakt door Weinstein, maar ons hart gaat uit naar alle slachtoffers"

Een rits topactrices neemt het op voor de minder bekende actrices die in de New York Times getuigden over de seksuele intimidatie van Weinstein. Onder hen ook een paar klinkende namen die zelf hebben samengewerkt met de in opspraak gekomen filmproducent.

"Ik heb met Harvey vijf jaar geleden samengewerkt en ik heb geen grensoverschrijdend gedrag ervaren, noch had ik weet van deze beschuldigingen. Dit misbruik is niet goed te praten en is absoluut bedroevend", reageert Jennifer Lawrence in Variety. "Mijn hart gaat uit naar alle vrouwen die slachtoffer zijn geworden van grof misbruik. Ik wil hen bedanken voor hun moed om erover te praten." Lawrence maakte "Silver linings playbook" met Weinstein. Ze won een Oscar voor haar vertolking in de prent.

Meryl Streep wist het niet zeker

Ook Meryl Streep veroordeelt scherp het wangedrag tegenover vrouwen. Zij werkte meermaals samen met Weinstein, onder meer voor "The iron lady". "Ik wist het niet zeker. Hij was ergerlijk maar respectvol tegenover mij in onze professionele relatie. Ik wist niets van financiële regelingen met andere actrices en collega's, wist niets over zijn meetings in hotelkamers of in de badkamer", vertelt ze aan The Huffington Post.



Streep noemt de vrouwen die uitkomen voor grensoverschrijdend gedrag echte "helden". "Elke moedige stem opgepikt door de media zal uiteindelijk tot verandering leiden", besluit ze.

Kate Winslet in shock over filmproducent

Oscarwinnares Kate Winslet was te zien in "The reader" van The Weinstein Company. Of zij ooit contact heeft gehad met Harvey Weinstein is niet duidelijk, maar ze is alvast niet mals voor hem. "Het feit dat deze vrouwen spreken over het wangedrag van een van onze belangrijkste filmproducers, is ongelofelijk moedig en het is een heuse shock geweest om het te vernemen", aldus Winslet in Variety.

Judi Dench steekt hart onder de riem

Ouderdomsdeken Judi Dench (82) geeft grif toe dat Weinstein geholpen heeft bij haar carrière. Toch ook hier hetzelfde verhaal: Dench wist niets af van de geruchten die al jaren de ronde deden. "Mijn sympathie en mijn steun met heel mijn hart aan wie geleden heeft", zegt ze aan CNN.

Glenn Close legt vinger op de wond

Een opmerkelijke verklaring komt er van Glenn Close. "Ik was me bewust van de geruchten dat Harvey Weinstein een patroon vertoonde van wangedrag bij vrouwen. Harvey gedroeg zich bij mij altijd deftig, maar nu de geruchten worden onderbouwd, voel ik woede en droefheid." De woede betreft de stilte die er al die jaren was.



Close durft de vinger op de wond leggen in de filmindustrie. "De verschrikkelijke druk die op een vrouw gelegd wordt wanneer een egoïstische pestkop seksuele handelingen verwacht in ruil voor een job." De actrice gebruikt de woorden casting couch om het fenomeen te duiden. Ze roept om een nieuwe cultuur -die er eigenlijk tragisch genoeg te laat komt- van respect en gelijkheid.

