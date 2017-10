De hartverscheurende tol van de slag om Mosul

Buitenland Mosul is bevrijd van IS, maar de strijd is nog niet gestreden

Een journalist van The New York Times trok mee in het spoor van de gemeentediensten van Mosul die dag in dag uit het puin doorzoeken in het verwoeste westelijke stadsdeel. In een beklijvende longread vertelt hij onder andere over een vader die zijn vrouw, dochter en broers opnieuw moet begraven; over alomtegenwoordige bombardementen en over een laatste uitgemergelde jihadi die van tussen het puin geplukt wordt.