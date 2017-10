De prijs van roomboter blijft maar stijgen: hoe komt dat?

"In juni 2016 moesten we op de internationale markten 300 euro betalen voor 100 kilo industriële roomboter. Vandaag is dat maar liefst 670 euro", zei Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de beroepsvereniging van de zuivelindustrie in België (BCZ), gisteravond op de RTBF. "In meer dan een jaar tijd is de prijs meer dan verdubbeld, dat hebben we nog nooit gezien."

De industriële roomboter die op de internationale markten verhandeld wordt, belandt niet allemaal rechtstreeks in de supermarkt. De boter wordt verwerkt en ook gebruikt als grondstof in allerlei andere producten, denk aan koekjes, croissant, patisserie...

De prijsstijging op de internationale markt weerspiegelt zich ook in de winkel. De grootste prijsstijging zie je bij de huismerken van de diverse supermarkten, schrijft de RTBF. Het goedkoopste pakje roomboter is gestegen van 0,89 naar 1,85 euro, ook meer dan een verdubbeling. Bij de merken is er ook een stijging, maar die is niet zo uitgesproken.

"Vrij logisch, bij huismerken betaal je eigenlijk enkel het basisproduct, dus daar stijgt de prijs sterker. De grote merken hebben elders meer ruimte om te spelen met hun winstmarges", zegt Renaat Debergh.

Voor die spectaculaire prijsstijging zijn verschillende mogelijke verklaringen. We zetten er enkele op een rijtje.