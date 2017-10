Alle ogen gericht op Puigdemont: kondigt hij vanavond de onafhankelijkheid van Catalonië aan?

Puigdemont toonde zich zondagavond op de Catalaanse openbare omroep redelijk onverzettelijk. "Wij hebben de deur opengelaten voor bemiddeling. We hebben 'ja' gezegd tegen alle mogelijkheden tot bemiddeling die ons zijn voorgelegd", klonk het. "De dagen gaan voorbij, en als de Spaanse staat niet positief antwoordt, zullen we doen wat we moeten doen".

Welke van de drie scenario's wordt het?

De vraag is of de soep even heet zal worden gegeten als ze wordt opgediend. Binnen PDeCat, de partij van Carles Puigdemont, circuleren er naar verluidt behalve een volledige onafhankelijkheidsverklaring nog twee scenario's.

Eén is een "symbolische" onafhankelijkheidsverklaring, zonder onmiddellijke gevolgen, of een aankondiging dat daar in de toekomst naartoe wordt gewerkt, maar dat de onafhankelijkheid voorlopig in de diepvriezer belandt. Een andere mogelijkheid is dat Puigdemont Madrid opnieuw uitdrukkelijk oproept de dialoog aan te gaan.