Herbeleef: Catalaans minister-president schort onafhankelijkheidsverklaring op om bij te dragen aan dialoog

Puigdemont roept Spaanse burgers op tot dialoog

Puigdemont (Spaans): "Ik wil een dialoog houden met respect. De media in Spanje tonen de realiteit niet. Probeer onze gedachten te snappen, en de redenen waarom we dit moesten doen. We zijn niet gek, we proberen niet te vechten tegen democratie. We zijn gewone mensen. We vroegen enkel om te stemmen. We staan open voor dialoog. We hebben niets tegen de burgers van Spanje, integendeel, we willen elkaar begrijpen."