Liveblog staking ACOD: Treinverkeer "matig tot zwaar verstoord"

Treinverkeer verstoord: "Informeer je voor je vertrekt"

Het treinverkeer in Vlaanderen is ernstig verstoord, maar er blijven wel treinen rijden voorlopig. Tussen 5 en 6 uur reden tussen Gent en Brussel twee op de vijf treinen niet, op de lijn Leuven-Brussel was een op de drie geschrapt en tussen Sint-Niklaas en Antwerpen reed de helft van de treinen. Tussen Antwerpen en Brussel en Antwerpen en Gent reed het treinverkeer tussen 5 en 6 uur normaal.

"Reizigers blijven best rekening houden met hinder", zegt Temmerman. "Wij blijven reizigers ook aanraden om zich nog vóór hun vertrek naar het station goed te informeren via onze kanalen en routeplanner."

"In Wallonië veroorzaakt de actie van de socialistische vakbond meer hinder. Vanuit Luik vertrekt slechts een op de vijf treinen en vanuit Charleroi een op de drie richting de hoofdstad. De as Aarlen-Namen-Brussel wordt voorlopig nog relatief gespaard: drie op de vier treinen rijden er. Ook tussen Bergen en Brussel is een kwart van de treinen geschrapt.