N-VA wil dotatie spoorbonden verlagen: "Geen blanco cheque voor vakbonden"

De spoorbonden krijgen jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro. De helft daarvan is een dotatie aan de vakbonden. Volgens De Coninck is men destijds tot dat bedrag gekomen om de sociale vrede te bewaren maar is het niet meer van deze tijd. “Bij wilde stakingen in het verleden werden de boetes van het personeel zelfs terugbetaald door de vakbonden. Overheidsmiddelen werden dus ingezet tegen die overheid. Dat kan niet”, aldus De Coninck.

“Die dotatie wordt berekend op basis van het totaal aantal personeelsleden en niet op basis van het aantal werkelijke leden bij de vakbond” zegt N-VA-kamerlid Inez De Coninck. Haar partij vindt dan ook dat die dotatie vermoedelijk veel hoger is dan waar de bonden recht op hebben. De N-VA eist nu een nieuw, transparant systeem, gebaseerd op het aantal effectief aangesloten leden.

ACOD-voorzitter Ludo Sempels benadrukt in De Morgen dat nog altijd 85 procent van de werknemers is aangesloten bij een vakbond. "De huidige berekening zit er dus niet ver naast."

Regeringspartij CD&V vindt dat de financiering van de vakbonden ooit op tafel moet komen, maar niet nu. "Laten we eerst zorgen dat de sociale rust terugkeert", zegt Jef Van den Bergh. Open Vld wil het debat na de volgende sociale verkiezingen aangaan.