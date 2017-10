Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie getuigen over seksuele intimidatie door filmproducent Harvey Weinstein

Er komt geen einde aan de onthullingen en beschuldigingen. Nadat mindere godinnen als Asia Argento, Lucia Evans en een anonieme actrice gedetailleerd op band getuigden dat Harvey Weinstein hen heeft verkracht, doen nu een paar topsterren een boekje open. Voorts zijn er fragmenten opgedoken uit de ondervraging van Weinstein door de New Yorkse politie, waarin hij bekent dat hij een fotomodel aanrandde. De slachtoffers van de 65-jarige Harvey Weinstein zijn meestal beginnende actrices. Dertig jaar lang, in het begin nog bij de Miramax-studio, viel hij jonge vrouwen lastig die een rol ambieerden in een film van zijn productiehuis. Klachten kocht hij systematisch af of hij slaagde er in om ze in de doofpot te stoppen.

Gwyneth, Angelina, Rosanna en Judith

Een van die jonge beginnende actrices was de toen 22-jarige Gwyneth Paltrow. Harvey Weinstein wilde haar als hoofdrol in "Emma", naar Jane Austen. Hij nodigde haar uit in zijn hotelsuite voor een werk-meeting. Na een praatje over de filmrol, werd Weinstein erg handtastelijk, hij deed allerlei voorstellen, kleedde zich uit en probeerde Paltrow in de slaapkamer te krijgen. Hij had het uitdrukkelijk over seks in ruil voor de rol. Toen ze weigerde, kreeg ze een scheldkanonnade en een pak bedreigingen over zich heen. Rosanna Arquette, een van de sterren van Pulp Fiction, de Franse actrice Judith Godrèche en Angelina Jolie hadden in het begin van hun carrière rond 1990 opvallend gelijklopende nare ervaringen. Jolie wilde daarna nooit meer voor de broers Bob en Harvey Weinstein werken.

Dergelijk gedrag tegenover vrouwen is onaanvaardbaar, in elke sector, in elk land!

Harvey Weinstein is intussen ontslagen, en de studio overweegt om een andere naam te kiezen. Miramax en The Weinstein Company van de broers Bob en Harvey produceerden onder meer "Pulp fiction", "Sex lies and videotapes", "My left foot", "Shakespeare in love", The king's speech", "Cinema paradiso" en "The English patient". Benieuwd of een andere studio het schandaal ooit zal verfilmen.

2012 Bloomberg

Ook bij ons?

Actrices in Vlaanderen weten ook wel bij welke mannen in de filmbusiness ze beter oppassen. Dat zegt actrice en regisseur Hilde van Mieghem. "Te veel mannen denken dat ze zich alles kunnen permitteren, maar gelukkig beginnen sommige vrouwen te spreken over dat grensoverschrijdend gedrag uit de macho-cultuur. Het werd tijd. "