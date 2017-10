Haat jij ook die pechstrookrijders?

Het valt misschien nog mee, maken we onszelf wijs. Tot daar in de verte de rode remlichten honderdvoudig oplichten. En we in stilte de immer vrolijke en opgewekt klinkende Hajo Beeckman van de verkeersredactie vervloeken.

We horen op de radio dat het verkeer in het hele land muurvast zit, op de E313 en de E19 en de E40 en op alle binnen- en buitenwegen; nergens gaat het vooruit, nergens gaat het sneller dan stapvoets, overal moet je er een uur reistijd bijrekenen, en toch kruipen we achter het stuur en storten onszelf in het stilstaande verkeer.

Gelukkig stond ik niet in de langste file van het jaar. Ik zat gezellig thuis bij de snorrende kachel, met de kat op mijn schoot en met pijp en krant binnen handbereik naar de vallende bladeren te kijken. Grapje! Ik schrijf dit niet uit leedvermaak. Ik had de voorbije weken mijn deel in de verkeersellende al ruimschoots gehad, net als u waarschijnlijk. Overal waar ik kwam, stond ik stil. Op alle uren van de dag. En láng. Terwijl onze tijd op aarde toch al beperkt is (met excuus voor het cliché).

Er bestaan veel manieren om de file te ondergaan. Want in wezen komt het daarop neer: de file accepteren en er het beste van maken (andermaal excuus voor het cliché). Meezingen met de radio helpt de tijd verdrijven – hits van Abba zijn zeer geschikt, kijken naar wie er nog allemaal in de file staat ook.

Er rijden nogal wat merkwaardige exemplaren van de mensheid rond in een auto, ik kan het u verzekeren. Fantaseren over het intieme leven van de man of vrouw die u al zeventien keer hebt zien passeren, helpt ook. U doet er niemand kwaad mee. U kunt toekomstplannen maken, wilde of realistische. U kunt proberen spijt in woorden proberen te vatten. Gevoelens op hun waarachtigheid testen. U kunt aan zelfkritiek doen. U kunt naar iemand verlangen. Of net niet. U kunt gezichten trekken in de achteruitkijkspiegel. Het kan allemaal. Met minimaal gevaar voor blikschade door verstrooidheid.

Wat niet over het lezen van de krant, het checken van e-mails of het opbellen van je volledige telefoonboek gezegd kan worden. Maar voor wie preek ik nu? Wie denkt dat hij of zij de file kan misleiden, bedwingen, manipuleren of anderszins beïnvloeden, dwaalt, en nog geen klein beetje. Ik zal het u bewijzen.