Unieke collectie-Wolfers gered voor nageslacht

Vanaf eind november tentoongesteld

Het grootste deel van de aankoop zal vanaf 29 november te bewonderen zijn in de Winkel Wolfers in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel. Dit is het oorspronkelijke interieur van de winkel van Wolfers Frères, gelegen aan de Arenbergstraat in Brussel, die Victor Horta in 1909 ontwierp. Het geheel wordt in het museum heropgebouwd en herbestemd als decor voor de zopas verworven collectie en andere belangrijke hoogtepunten uit de verzameling art nouveau en art deco van het museum.