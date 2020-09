Wat is sexting? En hoe voorkom je dat er misbruik wordt gemaakt van naaktbeelden van jezelf?

Door aan sexting te doen zal je niet zwanger worden of geen soa overhouden, maar onderschat toch de schade niet die een ongewenst rondgestuurde naaktfoto kan doen. Als je zo'n foto maakt, maak jezelf dan onherkenbaar door bijvoorbeeld je gezicht niet in beeld te houden of je gezicht onherkenbaar te maken. Zorg er overigens ook voor dat de achtergrond van de foto niet duidelijk herkenbaar is.

Sexting doe je alleen vrijwillig. Doe het nooit onder druk of tegen een beloning. Doe het bovendien alleen met mensen die je in het echte leven ook kent en die je vertrouwt. Zorg ervoor dat je duidelijke afspraken maakt over het verwijderen van de beelden.

Verstuur alleen sexting-berichten als de ontvanger die ook wil krijgen. Niemand staat te springen om ongewenst een naaktfoto van jou te zien te krijgen. Doe het bij voorkeur ook alleen wanneer de ontvanger ook meedoet. Verstuur alleen sexting-berichten wanneer je jezelf er 100 procent goed bij voelt.