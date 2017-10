Jan Decorte heeft voor het eerst een voorstelling gemaakt met Black Box Revelation: "Stand down". "Het is een voorstelling zonder tekst en scenario, maar er zijn wel afspraken gemaakt natuurlijk", zegt Jan Decorte in "De afspraak". De levenspartner van Jan Decorte, Sigrid Vinks, speelt ook mee in de voorstelling. "Ik dans, Jan vertelt en Black Box Revelation maakt muziek", klinkt het.