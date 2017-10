Arbeiders bij wapenfabrikant FN in Herstal opnieuw aan de slag

De socialistische vakbond, die tot de staking had opgeroepen, had aangekondigd dat de blokkade van het bedrijf vandaag opgeheven zou worden. Maar het conflict is nog niet van de baan. De socialistische vakbond wil nog steeds dat de directie bijkomende inspanningen doet. Directie en bonden gaan nu opnieuw onderhandelen. Vanaf volgende week zijn er nieuwe acties mogelijk.