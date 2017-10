Chris Dusauchoit over Olmense Zoo: “Liever welpje op de arm dan welpje bij de moeder”

Chris Dusauchoit is een notoir dierenliefhebber en is ook als televisiemaker met het programma “Dieren in nesten” met dieren bezig. Hij trekt wel vaker aan de alarmbel als het over dierenwelzijn gaat. Hij heeft zelf nog gefilmd in de Olmense Zoo: “Dat was onder lichte dwang in mijn begindagen bij de televisie. Later, toen ik het programma steviger in handen kreeg, was een van de voorwaarden: daar filmen wij niet meer. Er gebeuren daar dingen die het daglicht niet mogen zien."