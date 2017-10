De 3 van Ward: straffe oorlogsfilm, pure Hollywood en waargebeurde politiebrutaliteit.

"Insyriated", de film van de Waalse regisseur Philippe Van Leeuw, was de openingsfilm in Gent en draait deze week meteen in de zalen. De straffe oorlogsfilm vertelt het verhaal van een vaak vergeten groep slachtoffers van de oorlog in Syrië.

In het melodrama "The mountain between us" proberen de twee supersterren Kate Winslet en Idris Elba te overleven na een vliegtuigcrash op een besneeuwde bergtop in een onherbergzaam stukje Amerika.

"Detroit" is rauw-realistische cinema die het waargebeurde verhaal van politiebrutaliteit in de jaren 60 vertelt.