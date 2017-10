De Stemming: wat staat er op het spel in Antwerpen?

Antwerpen is stevig in handen van N-VA waar de schaduw van voorzitter Bart De Wever over de hele provincie hangt. Alle andere partijen eindigen op verre afstand onder de drempel van 13%, uitgezonderd CD&V net iets meer.

Nochtans houdt CD&V er 48 gemeentebesturen aan over, tegenover 37 voor N-VA en dan vooral geconcentreerd in Antwerpen stad en als een gordel van smaragd in de randgemeenten daarrond (de zogeheten parking).

Sp.a bestuurt mee in 19 gemeenten, Open VLD in 17 en, opvallend: Groen in 17 coalities, met 1 burgemeester (Zwijndrecht).

Antwerpen

De ogen van de hele wereld zijn gericht op Antwerpen omdat de meeste waarnemers er van uit gaan dat de uitslag lokaal een voorspellende waarde zal hebben voor de nationale verkiezingen een goed half jaar later; ook de coalitievorming zal bepalend zijn. Burgemeester Bart De Wever beschikt nu over een krappe coalitie met 2 zwakke broertjes CD&V en Open VLD. Iedereen zet z’n grote kanonnen in: federaal vicepremier Kris Peeters verhuist zelfs van Puurs naar Antwerpen om CD&V te laten herrijzen. De liberalen, die bijna in de Schelde verdronken zijn, hopen op reddingsboei staatssecretaris De Backer. Aan de kant van de oppositie steekt Wouter Van Besien (Groen) met kop en schouders boven een intern verdeelde sp.a uit. Volgende zondag zullen we weten of er een monsterverbond tussen die twee partijen komt. Filip Dewinter mag voor de zoveelste keer de meubelen van Vlaams Belang redden. En niet vergeten dat de communisten van PvdA met Peter Mertens zullen proberen hun succes van de vorige keer te evenaren. Het rechtse kamp en het linkse kamp lijken mekaar electoraal waard, het gaat daar eindigen als een politieke thriller.

Mechelen

In Mechelen zwaait Open VLD burgemeester Bart Somers de plak met een stadslijst waar ook de groenen (Kristof Calvo) deel van uitmaken. N-VA en CD&V besturen mee, maar om de zwakke positie van N-VA op te krikken heeft federaal minister Van Overtveldt zich opgeofferd om naar de stad van de Maneblussers te verhuizen. Somers, een van de beste burgemeesters van het land volgens vriend en vijand, zal niet makkelijk uit het zadel te lichten zijn.

Kopstukken te over